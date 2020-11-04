«حافلة مورينيو» تنطلق!

عمرو عبيد (القاهرة)

تعرض المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، للكثير من الانتقادات خلال السنوات الماضية، خاصة فترة إدارته الفنية لمانشستر يونايتد، بسبب ميله الشديد لتطبيق طرق اللعب الدفاعية، التي وصفها البعض بـ«المملة»، واشتهرت إعلامياً باسم «ركن الحافلة»، لكن الموسم الحالي شهد تغييراً جذرياً في سياسة «سبيشل ون» التدريبية مع توتنهام، والدليل أن «الديوك» صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب «البريميرليج»، يملك الهجوم الأقوى في البطولة الإنجليزية، متفوقاً على أباطرة التهديف في السنوات السابقة، مانشستر سيتي وليفربول، وأحرزت «كتيبة مورينيو» 18 هدفاً في 7 مباريات، بمعدل 2.57 هدف في المباراة، بفارق هدف عن «الريدز» و«ثعالب ليستر»، مقابل 16 هدفاً لـ «البلوز».

إجمالاً، خاض مورينيو مع «السبيرز» 13 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، نجح خلالها في هز الشباك 33 مرة، لتنطلق على الفور المقارنات، بين حصاد «الديوك» التهديفي، وبين ما يقدمه «سبيشل ون» مع ريال مدريد قبل 8 سنوات، عندما حقق «الملكي» الذي أُطلق عليها آنذاك لقب «فريق الأحلام»، رقماً قياسياً لم يتحطم حتى الآن، بعد تسجيله 121 هدفاً في نسخة 2011 - 2012 من «الليجا» التي حصد لقبها، ليصبح الأعلى تهديفاً في موسم واحد عبر تاريخ الدوري الإسباني.

وقتها، أحرز 14 لاعباً أهداف «الميرنجي» في «الليجا»، وجاء على رأسهم بالطبع، الأسطوري رونالدو بـ46 هدفاً، مقابل 22 لهيجواين، و21 لبنزيمة، وحتى الآن، شارك 9 لاعبين تحت قيادة مورينيو في تسجيل أهداف توتنهام في جميع البطولات، يتصدرهم هاري كين بـ11 هدفاً، ثم 10 أهداف للكوري سون، و3 أهداف للبرازيلي مورا.

نسخة «سبيشل ون» الحالية تشهد مرونة تكتيكية هجومية وغزارة تهديفية، لكنه يبدي اعتراضاً على صلابة تركيز دفاعه، رغم أنه استقبل 7 أهداف فقط في «البريميرليج»، بفارق هدفين عن أرسنال، صاحب الدفاع الأقوى حتى الآن، إلا أن الأمور تسير بصورة جيدة، تؤكد استعادة البرتغالي الكثير من ذاكرته الهجومية، وتوازن الأداء الذي ظهر عليه منذ البداية، لأنه من الظلم قصر الأمر على حقبته داخل قلعة «البلانكوس» في مدريد.

وتشير الأرقام في مسيرته، إلى أن التتويج مع بورتو بلقبي الدوري البرتغالي، في 2002 - 2003 و2003 - 2004، جاء بنجاح هجومي متميز في المرتين، حيث أحرز «التنانين» في النسخة الأولى 73 هدفاً، مقابل 74 للوصيف بنفيكا، في حين تفوق على غريمه بفارق هدف في الموسم التالي، مسجلاً 63 هدفاً، وفي كل موسم، كان مورينيو صاحب الدفاع الأقوى على الإطلاق، وهو ما يعني التوازن المطلوب الذي كفل له التتويج، وأسهم في تحقيق إنجازاته القارية وقتها.

عودة تشيلسي إلى التتويج المحلي، جاءت على يد مورينيو في موسم 2004 - ‏‏‏2005، بدفاع لا يُقهر، استقبل 15 هدفاً فقط، وبهجوم أحرز 72 هدفاً، لكن منظومة «المدفعجية» كانت خارقة، بعدما سجلت وقتها 87 هدفاً، إلا أن «سبيشل ون»، ظهر بصورة مغايرة في التتويج التالي، بـ72 هدفاً، متساوياً مع مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني، وفي إيطاليا، حصد الإنتر تحت قيادته لقبين متتاليين في «الكالشيو»، كلاهما تحقق بالهجوم الأقوى بين الجميع، إذ هز «الأفاعي» الشباك 70 مرة في موسم 2008 - 2009، بالتساوي مع ميلان، قبل أن يسجل 75 هدفاً في نسخة 2009 - 2010، منفرداً بلقب الهجوم الأكثر شراسة.

ريال مدريد مع مورينيو كان مخيفاً على المستوى الهجومي، ليس فقط في موسم التتويج الوحيد، بل تفوق على برشلونة «البطل» في نسخة 2010 - 2011، عندما أحرز «الملكي» 102 هدف، مقابل 95 لـ «البارسا»، وفي موسم 2012 - 2013، أحرزت «الكتيبة البيضاء» 103 أهداف، ورغم إصرار «سبيشل ون» على أن توتنهام لم يصل بعد إلى مستوى الريال في ذلك الوقت، إلا أن المؤشرات تلمح لاستعادته ذاكرته الهجومية، وتكتيكه المتوازن، الذي قد يشعل المنافسة على لقب «البريميرليج» هذا الموسم.