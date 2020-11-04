ألابا.. «رحيل مجاني»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن سحبت إدارة بايرن ميونيخ الألماني، آخر عرض قدمته للنمساوي دافيد ألابا، لعدم رد اللاعب، سواء بالموافقة أو الرفض، أصبح «البافاري» متشككاً في احتمالات بقائه، بل وينتظر رحيله بنهاية عقده في يونيو 2021، وذكرت شبكة «سكاي سبورت» ألمانيا أن هذا معناه رحيل ألابا «مجاناً»، مع حقه في التفاوض مع أي نادٍ، اعتباراً من يناير القادم، موعد فتح «الانتقالات الشتوية».

ومن جانبه، أكد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للبايرن، كلام شبكة سكاي ألمانيا، بعد أن وصلت المفاوضات مع ألابا إلى طريق مسدود، ووصف رحيل النجم النمساوي بأنه كارثة اقتصادية حقيقية، لأن القيمة السوقية للاعب «وفقاً لموقع ترانسفير ماركت»، تتجاوز الـ 65 مليون يورو، وأن رحيله بالمجان يعني خسارة فادحة للنادي «البافاري».

يذكر أن ألابا «28 عاماً»، يلعب للبايرن اعتباراً من موسم 09 - ‏‏2010، بعد تصعيده من أكاديمية النادي، وهو في السابعة عشرة من عمره.