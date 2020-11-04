تسيتسيباس يسقط في «الماراثونية»

لندن (د ب أ)

ودع النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بطولة باريس لتنس الأساتذة مبكراً، بعدما تغلب عليه الفرنسي أوجو هامبرت 7-6 و6-7 و7-6 مساء أمس الأول، في مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات، ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة.

ويعود تسيتسيباس، المصنف الثاني للبطولة الفرنسية، إلى العاصمة البريطانية لندن للدفاع عن لقبه في البطولة الختامية للموسم، والتي تنطلق في 15 نوفمبر الجاري.

كذلك خرج الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف السابع للبطولة، من الدور الثاني، بعدما تغلب عليه الأميركي ماركوس جيرون 7-6 و6-7 و7 -5 في مباراة ماراثونية أخرى استمرت ساعتين و50 دقيقة.

وجاء خروج بيريتيني بمثابة نبأ سار بالنسبة للأرجنتيني دييجو شوارتزمان، حيث بات بحاجة فقط إلى الوصول إلى نصف النهائي في باريس، كي ينتزع المقعد الثامن الأخير في البطولة الختامية للموسم.