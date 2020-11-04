بحضور حمدان بن محمد.. محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان «خطاك الشر» للهجن

دبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أمس، بميدان المرموم لسباقات الهجن، اليوم الختامي لمهرجان «خطاك الشر»، الذي أقيم بمناسبة عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، سالماً معافى بعد العملية الجراحية التي أجريت له، وشهد التحديات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وتنافست 587 مطية في سن اللقايا من خلال اثني عشر شوطاً، وذهب الشوط الرئيسي للقايا أبكار إلى «شواهين»، والتي تمكنت من قطع رحلة السباق البالغة خمسة كيلومترات، في زمن وقدره 7:25:2 دقيقة لتهدي مالكها المجازف محمد لعتيق زيتون المهيري اللقب، فيما كان درع الجعدان من نصيب حمد سعيد سيف حمد المنصوري عن طريق «الواعي»، وحصل الفائزون بالمركز الأول في جميع أشواط الفترة المسائية على سيارات، فيما نال أصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

.. وحمدان بن محمد يتابع اليوم الختامي في المهرجان

وأقيمت في الفترة الصباحية خمسة عشر شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة 658 مطية، وحسمت «سحابة» قمة الشوط الرئيسي للقايا أبكار لمالكها عبدالله بطي محمد راشد الغفلي، فيما احتاج «الجذاب» لفترة زمنية بلغت 7:29:9 دقيقة، ليقطع رحلة الشوط الثاني، ويهدي مالكه محمد سعيد محمد العامري الناموس الغالي.

من ناحية أخرى، أعلنت هجن العاصفة تسعيرتها لمهرجان «خطاك الشر»، للمشاركين في الأشواط الرئيسية للحقايق أبكار المفتوح والصعوب، واللقايا أبكار، وذلك بواقع 1.5 مليون درهم للمراكز الأول والثاني والثالث، وخصصت مليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر في سن الحقايق، ومليون ومائتي ألف درهم بالنسبة للقايا أبكار.

وحددت التسعيرة بالنسبة للمشاركين في الأشواط الرئيسية للحقاقة الجعدان المفتوح والصعوب واللقايا الجعدان، بواقع 1.2 مليون درهم للمراكز الأول والثاني والثالث، بينما حدد مبلغ ثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر في أشواط الحقاقة، ومليون درهم بالنسبة لأشواط اللقايا.