.. وبدأت أهداف مبخوت

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الجزيرة فوزاً مهماً على بني ياس بملعبه 3-1، مساء أمس، وشهد اللقاء عودة علي مبخوت الهداف التاريخي لـ«فخر أبوظبي» إلى التسجيل، بعد صيام لثلاث مباريات، حيث سجل هدفين في الدقيقتين 12 و69، وهي المباراة السابعة على التوالي التي يهز فيها مبخوت شباك «السماوي»، وأضاف إيزيكيل الهدف الثالث في الدقيقة 89، فيما سجل جواو بيدرو هدف بني ياس في الدقيقة 71، وبذلك نجح الجزيرة في إيقاف قطار «السماوي» الذي حقق الفوز في أول ثلاث جولات، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى النقطة الثامنة، وتجمد رصيد بني ياس عند 9 نقاط.

وأنهى النصر «عقدة» النتائج السلبية في المواجهات الأربع الماضية أمام عجمان بـ«الثلاثة»، عن طريق البرتغالي توزي «ثنائية» في الدقيقتين 56 و77 من ضربة جزاء حصل عليها ضياء السبع، قبل أن يعود الأخير، ليهدي كرة الهدف الثالث من عرضية ترجمها مينديز برأسه داخل الشباك في الدقيقة 81، ليرفع «الأزرق» رصيده إلى 10 نقاط، ويرتقي إلى «الوصافة» مقابل «نقطة» لعجمان.

وواصل الشارقة سلسلة انتصاراته، بعدما نجح في إلحاق الخسارة الأولى بالظفرة 5 - صفر، وشهدت المباراة «الهاتريك الأول» في الدوري لويلتون.

وحفظ «البديل» فهد حديد ماء وجه العين، بإدراكه التعادل أمام الفجيرة 1-1، بعدما افتتح فارلي روزا التسجيل لأصحاب الأرض.