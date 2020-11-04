راشد بن حميد: فرح وطني يتزين براية بلادنا

عجمان (الاتحاد)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد كرة القدم، أن عيون العالم تتوجه لدولتنا الرائدة، لتبصر صورة جمالية ومثالية، فيها تلتف القيادة والشعب نحو راية شامخة، تعكس مشاعر الوحدة والتسامح والتعايش.

وقال: نتشارك جميعاً، مؤسسات ودوائر وأسراً وأفراداً، بفرح وطني يتزين براية بلادنا التي رفرفت عالياً في وقت واحد، لتجمعنا سوياً على محبة وطن شامخ موحد بعزم قيادة حكيمة وإصرار شعب أصيل متجذر بأرضه، ومتطلع لتحقيق الأفضل، لإعلاء راية الاتحاد في المحافل كافة.

وتابع: نحتفل بمناسبة وطنية سنوية، نجدد بها البيعة لقيادتنا الحكيمة، وندعو بها بسداد الرأي ودوام مسيرة الازدهار لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مبيناً أننا نفخر جميعاً بالإنجازات المتتالية التي يحققها أبناء الوطن في ظل توجيهات سموه ودعمه الدائم بشتى المجالات.

