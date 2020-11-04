الهاشمي: رمزية العلم تجسد مسيرة الإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل اتحاد الجو جيتسو بيوم العلم أمام مقر الاتحاد في أبوظبي، واقتصر الاحتفال على عددٍ محدودٍ من المشاركين، تطبيقاً للتوجيهات الحكومية بتجنب التجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كوفيد- 19.

وتوجه عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي للجو جيتسو، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجميع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال الهاشمي: «نرفع علم دولتنا لنُعلي معه قيم الفخر والشجاعة والاعتزاز التي نُسجت في هويتنا الوطنية، ليسمو علم دولتنا خفاقاً، ويجمع تحته جميع أبناء الوطن على قلبٍ واحد. وفي مثل هذه اللحظات، نجدد عهد الولاء والإخلاص لقيادة دولتنا الرشيدة، لمواصلة العمل ورفع علم دولتنا في جميع المحافل».

وأضاف: «لا تقتصر رمزية العلم على تمثيله لهوية دولة الإمارات، لكنه تجسيد لمسيرة الإنجازات التي سجلتها دولتنا، ومنارة تهتدي بها الأجيال لمواصلة هذه المسيرة. وبالنظر للعام الاستثنائي الذي يشهده العالم، نفخر بما حققناه في اتحاد الجو جيتسو بتوجيه ودعم قيادة دولتنا، حيث أثبتنا للعالم أن أرض الإمارات منبع الرجال، ما يزيدنا إصراراً على العودة بقوةٍ للمشاركة في الفعاليات العالمية ورفع علم دولتنا بكل شموخٍ».

ويتزامن الاحتفال بيوم العلم مع عودة لاعبي الجو جيتسو إلى بساط التدريب، حيث افتتحت جو جيتسو أرينا أبوابها أمس، لترحب بعودة اللاعبين إلى بساط التدريب.