عبدالله الشرقي: ترسخ معاني التلاحم والانتماء للوطن

الفجيرة (وام)

أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، استمرارية البذل والعطاء في ظل احتفال الدولة بيوم العلم الذي يجسد معاني تلاحم وانتماء أبناء الوطن، وترسيخ مفهوم الالتفاف حول القيادة الرشيدة التي تتطلع إلى المضي قدماً نحو النهضة الحضارية.

وقال الشيخ عبدالله: إن هذه المناسبة مرتبطة بشكل كبير بالحس الوطني لدى أفراد المجتمع، والذي يعكس مدى قوة اتحاد القلوب في رفع العلم في توقيت واحد في كل أرجاء الوطن، والاحتفاء بالإنجازات العظيمة بسواعد أبناء الإمارات والمقيمين، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، والتي ستسطر بأحرف من ذهب إنجازات قادمة، لتكون نبراساً يهتدي به الأجيال القادمة.

