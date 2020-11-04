منصور بن محمد: مستمرون في التطوير وإطلاق المبادرات

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، استمرارية العمل على تطوير القطاع الرياضي بما يتناسب مع مكانة الرياضة في حركة المجتمع وتعزيز مكانة الدولة على صعيد استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، من خلال إطلاق المبادرات الجديدة التي تتناسب مع التطور الحاصل في جميع المجالات وتترجم رؤية القيادة الرشيدة لتطور المجتمع، وكذلك تطوير الكوادر الوطنية التي تتولى التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة الذي عقد في مقر المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومشاركة معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، أحمد الشعفار، د. عبد الله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وأكد سمو رئيس المجلس استمرار تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية، وتوفير التسهيلات لمنظمي الفعاليات من الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية والمحلية والقطاع الخاص، بما يساهم في انتشار ممارسة الرياضة في مختلف مناطق دبي وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة والبروتوكولات الخاصة بكل رياضة، وكذلك الترحيب بالفرق والمنتخبات الدولية الراغبة في إقامة معسكرات تدريبية، وخوض بطولات تنافسية في دبي والاستفادة من الأجواء التنظيمية الممتازة، وتوفر أفضل معايير السلامة والرعاية لممارسي الرياضة في الدولة.

كما جدد سمو الشيخ منصور بن محمد التأكيد على التعاون مع مراكز التدريب والأكاديميات التي تستقطب أعداداً كبيرة من الهواة في مختلف الرياضات، مما يعزز دورها في نشر ممارسة الرياضة وتعزيز صحة وسعادة ممارسي الرياضة ودعم قطاع العمل.

وتم في الاجتماع استعراض نتائج قرار تطوير ومتابعة الكوادر الإدارية والإشراقية في الأندية والشركات الرياضية، وتحديد ضوابط لعمل هذه الفئة المهمة في مختلف الأندية والشركات الرياضية، كما تم استعراض تقرير أداء المجلس والفعاليات التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية والفعاليات المقررة خلال الفترة المقبلة، حيث تضمن تقرير الأداء تنظيم فعاليات رياضية دولية ومحلية في مختلف الرياضات، وبلغ عدد الفعاليات التي تم تنظيمها خلال جائحة «كوفيد 19» 90 فعالية، 10 منها دولية و80 محلية، فيما يبلغ عدد الفعاليات القادمة المقررة لشهري نوفمبر وديسمبر 85 فعالية، 13 منها دولية و72 محلية.

استعرض مجلس الإدارة أيضاً تقرير لجنة التطوير والمستقبل الذي تضمن نموذج التفوق الرياضي في دورته الثامنة، الذي تم تصميمه بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في القطاع الرياضي وجميع مجالات الحياة ونطاق صلاحيات المجلس.

كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المتعلق بإدارة أصول النادي، وتقرر تشكيل فريق عمل، برئاسة سعيد حارب أمين عام المجلس، للتنسيق مع النادي حول استلام تقرير الأصول خلال 30 يوماً.