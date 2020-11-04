«السابساب» يتوج بكأس الوثبة في مراكش

مراكش (الاتحاد)

توج الجواد «السابساب» لفهد صالح السيري، بإشراف عبدالقادر زينوين، وقيادة عمر لكجال، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي احتضنه مضمار مراكش، عصر أمس الأول، تحت مظلة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

وتأتي إقامة السباق، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وشارك في السباق لمسافة 1600 متر، 7 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بقوة على الجائزة المالية البالغة 70 ألف درهم مغربي، وتألق الفارس عمر لكجال خريج مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين في المهرجان.

وجاء في المركز الثاني «هيرا دو لا كير» لمحمد بن أبو بكر، بإشراف أيوب أرومالي، وقيادة عزيز القرشي، فيما جاء ثالثاً «زمان» لكمال ديسوي، بإشراف نفس المالك، وقيادة اميناي رشيد.