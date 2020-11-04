«التعليم العالي» وجامعة دبي يناقشان تطوير الرياضة

أبوظبي (الاتحاد)

نظم قسم شؤون الطلبة في جامعة دبي، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، حلقة نقاش عبر منصة «زووم» بعنوان تطوير الرياضة الإماراتية في الجامعات وصولاً نحو العالمية، بحضور الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة ونخبة من المتخصصين في المجال الرياضي، منهم علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي للجامعات، وعبد القادر حسن مدير المنتخبات الرياضية في اتحاد كرة القدم، وبدر حارث سعيد، ممثل مجلس دبي الرياضي وطلاب جامعة دبي، وشهد خرام لاعبة نادي أهلي شباب دبي ومنتخب المبارزة، وأحمد زهران لاعب كرة القدم في نادي العين ومنتخب مصر للناشئين، وأحمد محسن سعيد رئيس مجلس اتحاد طلبة جامعة دبي، لاعب دراجات هوائية.

وتناولت الحلقة عدة محاور، منها الاهتمام بالرياضات المدرسية وتسليط الضوء عليها وبخاصة الألعاب الفردية، والدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في تشجيع الرياضة، وأهمية الربط ما بين المؤسسات الرياضية، وتسليط الضوء على الرياضات الجامعية، والعمل على إنشاء بطولات فردية وجماعية ما بين الجامعات، بحضور مختصين من الرياضات كافة، لاختيار العناصر المميزة رياضياً.

وأكد الدكتور عيسى البستكي أن الرياضة الجامعية تعد وسيلة هامة من وسائل بناء الأجيال الشابة وتنمية القدرات، وإعداد الطلاب ليكونوا طاقة فاعلة في المجتمع، وهذا يستلزم التخطيط السليم وبذل الجهد، وتكثيف العمل من قبل الجامعات، مشيراً إلى أن الشباب يمتلكون القدرة على العطاء الفاعل والنشاط الدائم لتنمية مواهبهم والتي تعززها رؤية الإمارات المستقبلية الطموحة.

من جانبه، أكد علي الظاهري أن الأنشطة اللاصفية في الجامعات لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية، فهي تعد الطلاب والطالبات إعداداً بدنياً وذهنياً يؤهلهم لمتابعة دراساتهم الأكاديمية، وتمثل رافداً هاماً لكل منتخباتنا الوطنية في معظم الألعاب، وذكر أن هناك العديد من الجامعات العالمية وعدد من الجامعات الخاصة في الدولة بدأت تهتم بالجانب الرياضي، وتقدم منحاً دراسيةً كاملةً للمتفوقين رياضياً.