الدرعي يهنئ الاتحاد الدولي بيوم الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

أجرى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، اتصالاً ببعثة منتخبنا الوطني الأول الموجود في محافظة أنطاليا التركية، لإقامة معسكر دولي للجودو يستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بمشاركة 12 منتخباً من مختلف دول العالم، تستعد للمنافسات الدولية المقبلة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي وفقاً للبروتوكول الصحي.

وأكد الدرعي أن المشاورات بخصوص تعيين مدرب جديد للمنتخب الأول، خلفاً للمالدوفي فاسيل كولا (74 سنة) الذي توفي مؤخراً في مسقط رأسه، مستمرة وأن الاتحاد اقترب من تسمية المدرب الجديد والتعاقد معه، وقد يلحق بمعسكر المنتخب الحالي، ليشرف على المرحلة القادمة من الإعداد، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية تسلمت عدداً من الأسماء المرشحة، وسيتم اختيار الأفضل في فترة لن تتجاوز الشهر الحالي على أقصى تقدير، يذكر أن منتخب الجودو الأول يمثله في معسكر أنطاليا اللاعبون فيكتور سكفروتوف وإيفان ريمارينكو، اللذان ضمنا التأهل بالنقاط إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل (طوكيو2021). من جهة ثانية، أرسل محمد بن ثعلوب الدرعي سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، برقية تهنئة إلى رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجودو الذي نظم في باراجواي 28 أكتوبر الماضي، تحت شعار «معاً أقوى»، تزامناً مع ميلاد الياباني جيجورو كانو مؤسس الجودو وفنون الدفاع عن النفس، وأول عضو آسيوي باللجنة الأولمبية الدولية عام 1909، والذي أرسى القيم الأخلاقية النبيلة لتعليم الجودو.

وكان الدرعي اعتذر عن عدم تلبية الدعوة لحضور الاحتفالية التي كان مقرراً إقامتها في أبوظبي على هامش بطولة أبوظبي جراند سلام التي تأجلت إلى شهر أكتوبر 2021 للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا التي أدت لتجميد بطولات وأنشطة الاتحاد الدولي للجودو منذ فبراير الماضي، حفاظاً على سلامة الجميع.