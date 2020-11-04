إغلاق باب التسجيل لـ «شراع النوف»

أبوظبي (الاتحاد)

قرر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت إغلاق باب التسجيل لسباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً غداً، على أن يقام السباق السبت المقبل.

وشهدت الأيام الماضية إقبالاً كبيراً من البحارة على المشاركة في السباق الذي يعد الأول في فئة السباقات الكبرى، بعد فترة توقف طويلة استمرت 8 أشهر، فيما عادت الأنشطة التراثية قبل أيام، بتنظيم سباق العالية للبوانيش الذي شهد مشارك 400 بحار من مختلف أنحاء الدولة.

وينتهي اليوم الموعد المحدد لتسلم نتائج فحوص فيروس كورونا على البحارة الذين تقدموا لخوض منافسات الحدث. وسوف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة خلال السباق الذي تم رصد مبالغ مالية قيمة، كجوائز مالية للمشاركين.

وتعد فئة 43 قدماً من السباقات الكبرى، مع فئة 60 قدماً، ودوماً ما تشهد إقبالاً كبيراً من البحارة، حيث يتخطى عدد المشاركين الألف والخمسمائة بحار.