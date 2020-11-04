العنبري يكتب التاريخ بـ «الرباعية»

علي معالي (الشارقة)

لم يكن فوز الشارقة على الظفرة بـ«خماسية» نظيفة، مساء أمس، في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، هو الحدث الأبرز، بل هناك العديد من الأرقام القياسية، التي خرج بها «الملك» من «الحوار المثير»، وأثبت من خلاله أنه يمضي بـ«خطوات واثقة»، على طريق الحفاظ على لقبه، ليس فقط لأنه زار الشباك بـ«حصة» وافرة، بل الحالة الفنية والبدنية الرائعة التي يعيشها الفريق.

وتعد النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، مقارنة بفوز «الملك» على منافسه بـ«رباعية» نظيفة، ضمن الجولة الأولى لموسم 2018 - 2019، يضاف إلى ذلك أن المدرب عبدالعزيز العنبري صنع تاريخاً جديداً، بعدما أصبح أول مدرب مواطن يقود فريقه إلى أربعة انتصارات متتالية، في أول أربع جولات، خلال ثلاثة مواسم متتالية. وشهدت المباراة نجاح ويلتون سواريز في إحراز ثلاثة أهداف، ليكون صاحب أول «هاتريك» في «دورينا» هذا الموسم.

النتيجة العريضة دليل على أن الشارقة سيطر على أحداثها تماماً، من البداية إلى النهاية، بفضل الطريقة التي لعب بها، وضغطه المستمر على «الفارس» الذي ظهر متراجعاً، ولم يشكل خطورة كبيرة على مرمى عادل الحوسني، باستثناء «تصويبة» قوية، في الشوط الأول، من أحمد محمود الحمادي تصدى لها حارس الشارقة ببراعة.

وفي المقابل، هدد إيجور وكايو وويلتون وسالم صالح ولوان بيريرا، مرمى خالد السناني كثيراً، وأظهر خالد الظنحاني مستوى جيداً للغاية في تمريراته العرضية، مع لمسات جميلة من كايو لوكاس، وكرات «سحرية» من إيجور.

ورفع الشارقة رصيده إلى 12 نقطة تمثل «العلامة الكاملة» في الجولات الأربع حتى الآن، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 7 نقاط.

العنبري: السر في الاحترام والتركيز

أبدى عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة سعادته بالفوز العريض، متمنياً التوفيق للظفرة، وقال: ما جعل «الملك» يحقق هذه النتيجة والأداء القوي والمتزن، هو الاحترام الكبير والتركيز معاً، قبل وأثناء المواجهة، خاصة أنني أعرف قوة المنافس، ونقلت ذلك للاعبين.

وأضاف: نجحنا في استغلال النسبة الأكبر من الفرص، وهي نقطة إيجابية، ولعل السبب في ذلك كما قلت يعود إلى التركيز، الأمر الذي جعلنا في النهاية نحصد النتيجة، والتي جاءت متزامنة مع الأداء والفوز.

وقال: أتمنى أن يستمر فريقي على المستوى نفسه، وأشكر اللاعبين على ما قدموه، وسعادتي الأكبر بالانتصار لإسعاد جماهيرنا التي تتابعنا بطريقتها الخاصة.

فيلسيوفينتش: الأخطاء فادحة

ظهرت علامات الحزن، وعدم الرضا على وجه الصربي أليكساندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة بعد الخسارة القاسية أمام الشارقة بـ«خماسية»، وقال: الشارقة قدم مباراة متميزة، ونجح في تحقيق ما يريده من البداية، ولم يكن فريقي في المستوى نفسه لصاحب الأرض.

وأضاف: عندما تلعب مع فريق أقوى منك، يجب أن تكون يقظاً، منذ الثانية الأولى، حتى النهاية، خاصة أن الشارقة لديه العديد من العناصر الذين يقدمون مستويات جيدة للغاية في الوسط والهجوم، وفي كل أرجاء الملعب.

وقال: هناك الكثير من الأخطاء التي وقعنا فيها، لذلك استفاد منها الطرف الآخر، وهذه الأخطاء يمكن القول إنها فادحة، وبالتالي علينا مراجعة أنفسنا سريعاً، والتركيز بدرجة أفضل، حتى نتجاوز ما حدث لنا في المباراة.