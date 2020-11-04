خورفكان والوحدة.. «التوازن المفقود»!

فيصل النقبي (خورفكان)

يبحث خورفكان وضيفه الوحدة عن استعادة التوازن المفقود، في دوري الخليج العربي، عندما يلتقيان اليوم، ضمن الجولة الرابعة، استناداً إلى النتائج السابقة، خاصة بالنسبة لأصحاب الأرض، إثر الخسارة ثلاث مرات متتالية، أمام العين صفر-2، والنصر صفر-1، وبني ياس صفر-5، إلى جانب الرغبة في مغادرة قاع الترتيب، وكسر الصيام عن «زيارة الشباك»، وتفادي الأخطاء الدفاعية التي تسببت في استقبال 8 أهداف، في غياب المدافع القوي توامي أتوني عن لقاء اليوم، لظروف الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام بني ياس في الجولة الثالثة.

ويتفوق «العنابي» تاريخياً على خورفكان صاحب التجربة الثالثة في «المحترفين»، حيث رجحت كفة «أصحاب السعادة» ذهاباً وإياباً خلال المشاركة الأولى لـ «النسور»، بمسماه السابق «الخليج» في النسخة الأولى للاحتراف موسم 2008- 2009، بنتيجة 3- صفر يوم 6 فبراير 2009، و2-1 في 24 مايو، بينما سيطر التعادل 2-2 على لقاء الدور الأول بالموسم الماضي، باستاد آل نهيان، ضمن الجولة التاسعة، في حين لم تجر مباراة الإياب لعدم استكمال الموسم.

وفي المقابل، لا يرغب الوحدة بتراجع جديد، بعد الخسارة من الشارقة 1-2، في الجولة الثانية، والتعادل 1-1 مع شباب الأهلي في الجولة الماضية، وذلك عقب البداية القوية أمام حتا بـ «سداسية»، كما أنه أمام تحدٍ جديد لحصد الفوز الأول خارج ملعبه، بعد خسارته من الشارقة 1-2، ويضع في الحسبان طموح أصحاب الأرض لتعديل موقفهم، والابتعاد عن قاع الترتيب، وعدم تقبل خسارة جديدة تجعل معاناة «النسور» تصل إلى درجة «التفاقم»!