اتحاد كلباء والوصل.. «إيقاف النزيف»

كلباء (الاتحاد)

يبدو التشابه واضحاً في أوجه عدة بين اتحاد كلباء وضيفه الوصل، قبل مباراتهما اليوم، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، بما في ذلك الأهداف والرغبات، يكفي أن الفريقين يطمحان إلى الابتعاد عن المراكز المتأخرة التي لا تليق بقيمة الناديين، بعد أن أصابهما «فيروس» سوء النتائج ونزيف النقاط، وتجمد رصيدهما عند 3 نقاط، وليس من المقبول أن يحتل «الأصفران» المركزين التاسع «الوصل» والعاشر «اتحاد كلباء» على الترتيب.

يضاف إلى ذلك أن «النمور» و«الفهود» غابت عنهما «فرحة الفوز» على أرضهما، مقابل التفوق مرة واحدة «خارج الحدود»!

ويدرك لاعبو اتحاد كلباء أن الفرصة متاحة لإيقاف مسلسل التراجع الذي حدث في مباراتيه أمام شباب الأهلي «صفر-3» والجزيرة «صفر-2»، حتى يضمن الفريق الوصول إلى ترتيب أفضل، وتخطي مرحلة الضغوط المبكرة، ويضمن العودة القوية إلى تصحيح مساره، في ظل الأداء المتطور الذي لم يترجم إلى الواقع الذي يتطلع إليه النادي، إثر الفوز «اليتيم» على عجمان 1- صفر، في الجولة الثانية، والمحصلة إلى الآن لا تعكس التعاقدات الصيفية.

وفي المقابل، يبحث «الإمبراطور» عن الفوز لتضميد جراحه، وتأكيد وجوده القوي في المنافسة، لتلبية طموحات جماهيره التي أصابتها صدمة الخسارة الثقيلة أمام بني ياس 1-4، في «ضربة البداية»، والثانية خلال «الديربي» أمام النصر صفر-3، في الجولة الماضية، رغم أن الفوز على حتا 4-2 في المرحلة الثانية، بعث «ومضات» بإمكانية تحسين الصورة، إلا أن «الضوء» لم يستمر طويلاً، بعد السقوط أمام «العميد» في زعبيل.

ويرتبط القلق أكثر في الوصل، بعدد الأهداف التي هزت شباكه، في 3 مباريات، لأنها وصلت إلى 9 أهداف، وهو ثالث أعلى معدل في الدوري، بعد الفجيرة وحتا «10» حتى قبل انطلاق الجولة الرابعة أمس.