تشيلسي مرشح لـ «السابعة»

لندن (أ ف ب)

يبدو ممثل إنجلترا الآخر تشيلسي مرشحاً لفوز ثانٍ توالياً ونيل نقطته السابعة، حيث يستقبل رين الفرنسي في المجموعة الخامسة التي يتصدرها النادي اللندني، مشاركةً مع إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي الذي يستقبل بدوره كراسنودار الروسي.

وفي المجموعة الخامسة، يبحث كل من لاتسيو الإيطالي، العائد للمشاركة في المسابقة للمرة الأولى منذ موسم 2007 - 2008، وكلوب بروج البلجيكي عن التمسك بالصدارة ونيل النقطة السابعة، حين يحل الأول ضيفاً على زينيت سان بطرسبورج الروسي «لا نقاط»، فيما يتواجه الثاني مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني «3 نقاط».