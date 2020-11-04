«يونايتد».. اللعب بـ «وجهين»

لايبزج (أ ف ب)

بعد خسارة «مذلة» في إنجلترا على يد مانشستر يونايتد صفر-5 في الجولة السابقة، ثم تنازله عن صدارة الدوري الألماني لمصلحة بايرن ميونيخ حامل اللقب، بخسارته أمام بوروسيا مونشنجلادباخ صفر-1، يتواجه لايبزج مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو في وضع معنوي مهزوز، ما يعزز فرصة الأخير بتحقيق فوزه الثاني توالياً، في المجموعة الثامنة التي استهلها بخسارة على أرضه ضد يونايتد 1-2. ورغم هاتين الخسارتين، لا يمكن لأحد أن يوجه أصابع الاتهام للمدرب يوليان ناجيلسمان الذي قاد الفريق إلى نصف نهائي الموسم الماضي في ثاني مشاركة له، قبل أن ينتهي المشوار الرائع على يد سان جيرمان بالذات «صفر-3»، ما يجعل مباراة اليوم فرصة للثأر من النادي الباريسي الفائز في الجولة الماضية على مضيفه باشاك شهير التركي 2-صفر.

يحل يونايتد الذي يظهر بوجه مختلف قارياً، ضيفاً على باشاك شهير في وضع لا يحسد عليه، بعد أن تواصلت نتائجه المخيبة على أرضه هذا الموسم، بخسارته الأحد في الدوري المحلي أمام أرسنال «صفر-1» للمرة الأولى في «أولد ترافورد» منذ 2006.

وقد يتنفس المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير الصعداء، لكون مباراة اليوم بعيدة عن «أولد ترافورد» الذي حقق فيه هذا الموسم فوزاً وحيداً في جميع المسابقات خلال الجولة السابقة ضد لايبزج.

ويلعب «الشياطين الحمراء» مباراة ثانية هذا الأسبوع بعيداً عن معقلهم، وستكون شاقة، السبت في الدوري ضد إيفرتون الذي كان متصدراً حتى الأحد، حين تخلى عن المركز الأول لليفربول.