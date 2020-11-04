جاتوزو يرفض طلب «جيمس بوند»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف الإيطالي جينارو جاتوزو مدرب نابولي الإيطالي، والنجم السابق لميلان، النقاب عن قصة طريفة، جمعته بنجم السينما العالمية، الذي رحل منذ أيام، الاسكتلندي شون كونري أشهر من قام بدور العميل السري «جيمس بوند - 007».

الحكاية بدأت عندما كان جاتوزو لاعباً في رينجرز جلاسجو الذي يشجعه كونري، بحكم أنه اسكتلندي المولد والجنسية، وكان جاتوزو أمضى موسماً في النادي «1997 - 1998»، بينما كان كونري عضواً في مجلس إدارته، وكان يحضر كثيراً تعاقدات اللاعبين ومراسم تقديمهم للصحفيين والجمهور.

وقال جاتوزو: طلبت إدارة النادي تمديد عقدي، والتقيت بكونري شخصياً، وحاول إقناعي بالاستمرار مع الفريق لمواسم أخرى، ولكن الحنين إلى الوطن كان أقوى.

وعن شخصية كونري الشهير بـ «جيمس بوند»، قال جاتوزو الذي تألق لاعباً في ميلان من 1999 إلى 2012: رأيته إنساناً رائعاً ونجماً كبيراً أثرى السينما العالمية بأفلامه.