إدخال الأسطورة مارادونا إلى المستشفى

نُقِلَ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا الى المستشفى الإثنين لإجراء فحوص طبية، وذلك بحسب ما أفاد طبيبه الخاص مع التأكيد بأن حالة بطل مونديال 1986 ليست خطيرة.

وقال ليوبولدو لوكي للصحافيين خارج العيادة في لا بلاتا، جنوب العاصمة بوينوس أيرس، إن "الوضع ليس خطيرا ولم نأت (الى المستشفى) بسبب حالة طارئة".

وعلى الرغم من أنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن حالة مارادونا، قال لوكي إن النجم الأرجنتيني السابق الذي احتفل بعيد ميلاده الستين يوم الجمعة، سيخضع لسلسلة من الفحوص الطبية.

واستبعد الطبيب وجود أي علاقة بين الوضع الصحي الحالي لمارادونا وفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح الأرجنتين، واضعا جزءا كبيرا منها في الحجر.