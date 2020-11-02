حمدان بن محمد يشهد مهرجان «خطاك الشر» للهجن

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، بميدان المرموم لسباقات الهجن، تحديات رموز مهرجان «خطاك الشر»، الذي يقام بمناسبة عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، معافى عقب العملية الجراحية التي خضع لها.

وشاركت 1446 مطية في التحديات المسائية، التي أقيمت لمسافة 4 كيلو مترات، وابتدرتها «الغايرة» لمنصور سيف علي دري المنصوري، بالحصول على درع «خطاك الشر» للحقايق أبكار المفتوح والسيارة بزمن 5:51:6 دقيقة، وبالمقابل ذهب درع «خطاك الشر» للجعدان المفتوح إلى «نشوان» بشعار خميس عبدالله حمد المنصوري، والذي حقق توقيتاً وقدره 5:50:7 دقيقة.

وتألقت «راهية» لمحمد أحمد سعيد بن حلوة لتحصد درع «خطاك الشر» للأبكار الصعوب في زمن بلغ 5:48:7 دقيقة، وكان درع «خطاك الشر» للجعدان الصعوب من نصيب سليم علي حبيب الهشامي، والذي قدم «خطاك الشر» على المقدمة في توقيت وقدره 5:55:8 دقيقة.

وشهدت الفترة المسائية إقامة 26 شوطاً، عشرون منها حصل أصحاب المركز الأول فيها على سيارات، بالإضافة إلى ستة أشواط نقدية.

شهدت الفترة الصباحية إقامة 26 شوطاً نقدياً لهجن أبناء القبائل للحقايق، بمشاركة 1536 مطية تنافست لمسافة 3 كيلومترات، ونجحت «أسرار» في الشوط الرئيسي للأبكار الصعوب، وأهدت مالكها سالم عبدالله الطير العامري الناموس مسجلة زمناً وقدره 4:34:5 دقيقة، فيما كسب «مكناس» لعلي راشد مسلّم العمري التحدي الرئيسي للجعدان الصعوبة، بعد أن قطع مسافة السباق في توقيت بلغ 4:36:7 دقيقة.

وذهب الشوط الرئيسي للأبكار المفتوح إلى «بشارة» بشعار سالم معيوف سالم الدرعي، والتي تمكنت من حسم المعركة في زمن بلغ 4:33:4 دقيقة، فيما هيمن «المارد» لفالح سيف فالح الشامسي على قمة الجعدان المفتوح، مسجلاً توقيتاً قدره 4:34:2 دقيقة.