«السماوي» و«فخر أبوظبي» في «قمة الشامخة»

دبي (الاتحاد)

تعاود عجلة دوري الخليج العربي الدوران سريعاً، مع انطلاقة الجولة الرابعة اليوم، بإقامة 4 مباريات مرتقبة، الفجيرة مع العين، والشارقة مع الظفرة، والنصر مع عجمان، وبني ياس مع الجزيرة في «قمة الجولة»، والتي تجمع «السماوي» المتصدر بـ «العلامة الكاملة» وله 9 نقاط، بضيفه «فخر أبوظبي» السادس برصيد 5 نقاط، في استاد بني ياس بالشامخة.

وتستكمل الجولة غداً، بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف اتحاد كلباء فريق الوصل في «مواجهة الجريحين»، ويحل الوحدة ضيفاً على خورفكان «المتذيل»، فيما يلتقي شباب الأهلي مع حتا في العوير بدلاً من استاد راشد.