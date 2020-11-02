لاعبو الجو جيتسو يعودون إلى بساط التدريب

أبوظبي (الاتحاد)

أكمل اتحاد الجو جيتسو، التحضيرات لانطلاق تدريبات اللاعبين من فئة الكبار في مركز التدريب التابع للاتحاد في جو جيتسو أرينا، وذلك وفقاً لأحدث البروتوكولات الطبية والوقائية المبتكرة والمعتمدة من الجهات المختصة، والتي تراعي أعلى معايير الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية الدقيقة.

وأوضح الاتحاد أن الأسبوع الأول من استئناف التدريبات سيقتصر على لاعبي الأندية من فئة الكبار فقط، بينما سيشهد الأسبوع التالي عودة بقية اللاعبين من فئة الكبار أيضاً من غير المنتسبين للأندية المحلية، مع التأكيد على ضرورة التقيد التام بشروط الانضمام لمركز التدريب.

وتوجه فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة كونها أكبر داعم لرياضة الجو جيتسو وغيرها من الرياضات التي تعود بقدر كبير من المنفعة والجوانب الإيجابية على شرائح المجتمع المختلفة.

وأضاف: الجو جيتسو هي من أكثر الرياضات التي تتسم بالمرونة، كما أن لها مكانة خاصة ومميزة في المجتمع الإماراتي، وقد ساهمت مرونتها في عدم التوقف عن ممارستها على نطاق واسع، فقد قام الاتحاد بتنظيم عدد من البطولات التنشيطية والمخيمات الصيفية.

وعن استئناف التدريبات قال الشامسي: بناء على توجيهات عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بخصوص إيجاد آلية محددة للعودة إلى النشاط المعهود، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاختيار السيناريو الأمثل لعودة التدريبات، بادرنا في تصميم دليل إرشادي يتضمن شرحاً وافياً حول الإجراءات الاحترازية التي تستند إلى أرقى الممارسات العالمية لضمان سلامة وأمن الرياضيين والتعامل مع هذه المسألة كأولوية قصوى.