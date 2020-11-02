«الانضباط» ترفض شكوى الفجيرة

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم في اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، رفض ‬شكوى الفجيرة ‬ضد ‬حكم ‬الساحة ‬خالد ‬ناجم، ‬وحكم ‬الفيديو ‬عادل ‬النقبي، وذلك لعدم ‬سداد ‬الرسوم.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر إلى سواريز لاعب بني ياس وتغريمه ألف درهم، لرفع قميص به عبارات أو صور.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر للتعاون، وعقوبة الإنذار لشباب الأهلي ومسافي، وغرامة 10 آلاف درهم على الحمرية والبطائح والعين والوصل، لمخالفتها بروتوكول عمليات المباريات في تصفيات كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، ودوري الخليج العربي، ودوري الخليج العربي تحت 21 سنة.

وفرضت اللجنة غرامة أخرى على الحمرية لعدم توفيره الحد الأدنى من رجال الأمن، كما رفضت طلب ‬الاعتراض ‬المقدم ‬من خورفكان.