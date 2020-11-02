إصابة شوله بـ «كورونا»

برلين (د ب أ)

أعلن بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إصابة مدافعه نيكلاس شوله بعدوى فيروس كورونا المستجد، وأوضح النادي في بيان مقتضب أن اللاعب «25 عاماً»، يخضع للعزل الذاتي في منزله، وبحالة جيدة.

وشارك شوله في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونيخ على كولون 2-1 السبت، ضمن الدوري الألماني، لكنه يغيب بذلك عن المباراة المرتقبة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي اليوم، في دوري أبطال أوروبا، وكذلك مباراة القمة المقررة أمام بوروسيا دورتموند في «البوندسليجا» يوم السبت المقبل.

وكان سيرج جنابري جناح الفريق قد غاب عن عدد من مباريات بايرن ميونيخ، عندما كشفت فحوص كورونا عن نتائج إيجابية، قبل أن يتضح بعدها وجود خطأ في النتائج، وظهور نتائج سلبية، أكدت خلو اللاعب من الإصابة بالعدوى.