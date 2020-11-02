فلاح بن زايد يطلع على تجهيزات «بولو غنتوت»

دبي (الاتحاد)



اطلع سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو على الترتيبات، التي تمت قبل انطلاقة الموسم الرياضي 2020 - 2021 لمسابقات وأنشطة النادي الرياضية والمجتمعية، التي بدأت منذ مطلع أكتوبر الماضي بحملة التوعية المجتمعية في افتتاح برنامج النادي الرياضي السنوي، وفقاً للبروتوكول الصحي حفاظاً على سلامة الجميع وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد زايد خليفة الزعابي، المدير التنفيذي للنادي، أن سمو رئيس النادي ثمن الجهود كافة التي بذلت لانطلاقة موسم غنتوت، مشيداً بالملاحم البطولية للأطباء والطبيبات في الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا في ترجمة صادقة لنهج دولتنا الثابت في التضامن والاهتمام بالإنسان في الأوقات كافة، وجدد سموه الإشادة بالمشاركين كافة في إنجاح الموسم الرياضي المجتمعي الاستثنائي، ونقل شكره وتقديره للجنة المنظمة لمهرجان «بينك بولو» وللفريقين المشاركين في الجولة الافتتاحية، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.

وأضاف زايد خليفة الزعابي، أن الاستعدادات اكتملت لإقامة المباراة الخيرية الافتتاحية الجمعة المقبل، والتي تجمع بين فريقي غنتوت «أ» وغنتوت «ب»، والتي ستقام من دون جمهور.

يذكر أن «البولو الوردي» يدشن الفعاليات للموسم الجديد 2020 - 2021، على أن تقام احتفالية اليوم الوطني الـ49 بمباراة استعراضية 25 نوفمبر المقبل، تليها بطولة الإمارات الدولية للبولو التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 21 ديسمبر المقبل، وتعود كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الثانية خلال الفترة من 19 يناير إلى الأول من فبراير 2021، وتقام المباراة الاستعراضية لدعم الهلال الأحمر 5 فبراير، ثم المباراة الاستعراضية ليوم الأمل للبولو لدعم أصحاب الهمم يوم 26 من الشهر نفسه، وتختتم بطولات الموسم بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو خلال الفترة من 12 إلى 26 مارس.