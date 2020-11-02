«جيورجي» يكتسح منافسيه بفارق 9.75 طول

أبوظبي (الاتحاد)

اكتسح الجواد «ابتاون جيورجي» لكرستينا وجون هيننجزجارد، بإشراف جي روتويلر، وقيادة أي رودريجوز، منافسيه في سباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم أمس الأول بمضمار لون ستار في دالاس، ضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

وتأتي إقامة السباق تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

شارك في السباق الذي امتد لمسافة 1200 متر على الأرضية الرملية، 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات، فما فوق، تنافست في الجائزة المالية البالغة 11 ألف دولار، وتصدر «ابتاون جيورجي» السباق منذ البداية، حيث تجاوب مع فارسة.

وتفوق البطل البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل «بيرننج ساند»، بفارق 9.75 طول عن «اون ذا فيرج» لجيمس وسوزان ماير، بإشراف جي كاسترو، وقيادة أي ايرلانو، وقطع «ابتاون جيورجي» مسافة السباق في زمن وقدره 1:20:31 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «دبليو ام أي نورث ويند» لريتا ديلون، بإشراف المالكة نفسها، وقيادة فيكتور اوريتا.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.