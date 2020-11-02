نادي أبوظبي يشارك في «دولية» دبي لهوكي الجليد

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة دبي المفتوحة لهوكي الجليد، بإشراف اتحاد الرياضات الشتوية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في «دبي مول»، ويشارك في البطولة كل من نادي أبوظبي للرياضات الجليدية ممثلاً للإمارات، إضافة إلى فرق من كازاخستان وأوكرانيا والمكسيك وإيران وفريق النجو.

وفي أول أيام البطولة يواجه الإمارات كلاً من المكسيك، وأوكرانيا في المباراة الثانية، حيث تقام البطولة بنظام المجموعات، وأعلن نادي أبوظبي للرياضات الجليدية مشاركته في البطولة، بعد موافقة مجلس أبوظبي الرياضي، الذي اشترط الالتزام بالتدابير الاحترازية المحددة في ببروتوكول المجلس للوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وعلى إثره أقام النادي معسكراً تدريبياً للاعبيه من فريق «ستورمز أبوظبي وذيبز العين» يومي الأحد والاثنين في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية.

وقال حمد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية: إننا حريصون على مشاركة لاعبينا في البطولات الدولية للاحتكاك، وكسب مزيد من الخبرات، مثمناً دعم مجلس أبوظبي الرياضي المستمر للرياضات الجليدية. وأضاف: مشاركتنا في البطولة مشروطة بالالتزام بالإجراءات الرسمية لدخول إمارة أبوظبي والخروج منها، وكذلك إجراءات السلامة والوقاية المتبعة في النادي، والتي حددها بروتوكول المجلس. وأعرب جمعة الظاهري، قائد منتخب الإمارات، عن مدى سعادة اللاعبين بموافقة نادي أبوظبي للرياضات الجليدية بالمشاركة في البطولة، معرباً عن شكر الجميع للدعم اللامحدود من مجلس أبوظبي الرياضي لرياضة هوكي الجليد، مضيفاً أن عودة النشاط الرياضي والتدريبات في الأسابيع الماضية، ساهمت بشكل كبير في رفع المستوى الفني واللياقة البدنية للاعبينا، مما شجعنا نحو المشاركة في البطولة.

وأكد الظاهري، الذي قاد أبطال منتخبنا الوطني لهوكي الجليد للتصفيات النهائية لكأس العالم لهوكي الجليد مؤخراً، أن عودة النشاط الرياضي في نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، تعد خطوة مهمة للتحضير للبطولات المحلية والدولية، خاصةً أن لاعبي النادي يشكلون غالبية لاعبي منتخبنا الوطني.