«الثقة للمعاقين» يناقش خططه المستقبلية

الشارقة (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين البرامج والأنشطة المستقبلية للجان النادي، وكذلك أهم استعدادات النادي لعودة النشاط الرياضي، بما يضمن توفير الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كوفيد - 19.

ترأس الاجتماع الذي عقد عن بُعد، الدكتور طارق سلطان بن خادم، وبمشاركة كلثم عبيد المطروشي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله إبراهيم بن نصار المدير المالي، والمستشار حميد علي العبار رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وبدرية عبيد سلمان السويدي رئيس لجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية، وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين، وعبدالغفور علي الرئيسي رئيس لجنة الإعلام والاتصال، ومريم علي عبدالله الشحي رئيس اللجنة الاجتماعية، وحيدر طالب أربيع مدير مكتب الشارقة صديقة لذوي الإعاقة الحركية.

استهل الاجتماع الدكتور طارق سلطان بن خادم بتوجيه الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم خلال الفترة السابقة، وأشاد بالإجراءات كافة التي اتخذتها اللجان المختلفة بالنادي للوقاية من فيروس كورونا، والخطة الزمنية التي أعدتها الإدارة التنفيذية للنادي، للعودة بشكل كامل للممارسة الأنشطة كافة بالنادي.

استعرض المجلس، خلال الاجتماع، تقرير لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين، والتعرف على استعدادات الفرق المختلفة بالنادي، للمشاركة في البطولات المحلية والدولية القادمة، كما استعرض المجلس تقارير مشتركة بين لجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية واللجنة الاجتماعية، واطلع المجلس على تقرير قسم الصيانة العامة والخدمات، والتعرف على أعمال الصيانة والتطوير كافة، وتوفير الخدمات اللوجستية، من أجل عودة النشاط بشكل طبيعي.