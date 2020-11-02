السلة يدشن دوري المجموعتين السبت

علي معالي (دبي)

حدد اتحاد كرة السلة ملامح الموسم الجديد الذي ينطلق السبت المقبل ببطولة دوري الرجال وسط مشاركة 10 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، الأولى تضم أندية دبي والشارقة، وهي: الشارقة، شباب الأهلي، البطائح، النصر، والوصل، والمجموعة الثانية تضم أندية أبوظبي وهي: الظفرة، بني ياس، الجزيرة، الوحدة، والعين.

وفي ظل الظروف الراهنة والخاصة بفيروس كورونا، فقد تم العمل بهذا التقسيم الجغرافي، على أن تقام المباريات بنظام الدوري من دورين لكل مجموعة على حدة، بحيث يتم أخذ الترتيب من الأول حتى الخامس من كل مجموعة، وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى مرحلة ربع النهائي.

وتقام المرحلة التمهيدية بنظام خروج المغلوب من 3 مباريات «بست أوف ثري»، بين أصحاب الترتيب 4 و5 من كل مجموعة، وفي المرحلة الثانية (ربع النهائي)، تلعب الفرق المتأهلة بنظام خروج المغلوب أيضاً، وفي المرحلة الثالثة (نصف النهائي)، تلعب الفرق المتأهلة من ربع النهائي، مبارياتها بنظام خروج المغلوب.

ووضعت لجنة المسابقات المواعيد الخاصة بالمباريات والصالات التي ستقام عليها، وتم إرسالها إلى كل الأندية المشاركة في المسابقة، وتم وضع موعد محدد لإجراء الفحص الطبي الخاص بـ«كورونا» في جدول المباريات، حيث سيجري كل أطراف اللعبة الفحص قبل المباراة 72 ساعة.

ويلتقي في الجولة الأولى الشارقة حامل اللقب مع الوصل بصالة الشارقة، والبطائح مع شباب الأهلي بصالة البطائح، على أن يحصل فريق النصر على راحة، وتبدأ مباريات المجموعة الثانية 14 نوفمبر الجاري بلقاء الظفرة مع العين بصالة الظفرة، والوحدة مع بني ياس بصالة الوحدة، على أن يحصل الجزيرة على راحة في أول جولة، وتستمر منافسات الدور التمهيدي حتى 22 من ديسمبر المقبل.

وأكد اتحاد السلة لجميع الأندية ضرورة الالتزام بـ «البروتوكول» الصحي والإجراءات الاحترازية المعممة من الجهات المختصة بالدولة.