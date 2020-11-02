النيجيري إيفان يعزز صفوف يد «العنابي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تكمل شركة الوحدة للألعاب الرياضية خلال اليومين المقبلين، إجراءات انتقال الدولي النيجيري إيفان ماركو، لتعزيز فريق اليد في الموسم الحالي، بينما تعمل الشركة على ضم موهبة مصرية في فئة المواليد، قبل انطلاق منافسات الدوري 23 نوفمبر الجاري.

واستهل الفريق استعداداته للموسم الجديد تحت إشراف مدربه المصري محمد متولي 5 سبتمبر الماضي، حيث شارك في التدريبات بجانب رباعي الخبرة عدنان سبيل وخالد إبراهيم وأحمد جمعة وعدنان حسن المستمرين للموسم الثالث على التوالي، بجانب المصري عمر صبري، فيما تم تصعيد 9 لاعبين من المراحل السنية 5 من الناشئين و4 من الشباب، أبرزهم الصاعد علي ابن حسين علي الحارس السابق لفريق كرة القدم، والذي اعتبره المدرب واحداً من اللاعبين الذين سيكون لهم مستقبل كبير مع الفريق والمنتخب الوطني.

وقال محمد متولي: وصلنا إلى مرحلة جيدة من الجاهزية البدنية، ونعمل حالياً في التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية، استفدنا من خوض مباراتين تنافسيتين أمام العين والجزيرة في كأس الاتحاد، ونعتبرهما ضمن التحضير للدوري الذي نتطلع أن نوجد بين فرق المقدمة الأربعة مع نهاية الموسم؛ لأن الفريق بعد أن تتكامل صفوفه بالصفقتين المقبلتين، سيكون قادراً على تقديم مستويات جيدة تقوده إلى نتائج إيجابية.

أضاف: الجيد في الوحدة أنه عمل على التأسيس من القاعدة، وقد بدأنا في التصعيد من المراحل السنية منذ الموسم الماضي، ومع مزيد من المباريات الرسمية ستزداد الخبرة التراكمية عند عدد من اللاعبين الصاعدين، ليكونوا بجانب لاعبي الخبرة والمحترف النيجيري والمواليد قادرين على تقديم موسم جيد، وأن نتقدم إلى مركز جيد، وخلال موسمين أو 3 مع اكتمال نضج اللاعبين الشباب، سيكون الوحدة منافساً قوياً على البطولات.

واعتبر محمد متولي أن ظروف جائحة كورونا ألقت بظلالها على جميع الألعاب الرياضية، متمنياً أن تزول سريعاً، مؤكداً أن الحرص كبير على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال التدريبات ورفع شعار الصحة أولاً، مشيداً بالبروتوكول الموضوع من قبل الجهات المعنية.