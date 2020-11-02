«تحدي الماء».. الإثارة في دبي مارينا

دبي (الاتحاد)



شهدت فعاليات «تحدي الماء» نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، في التحدي الأول من نوعه الذي أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونظمته شركة 9714 سبورت عضو مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، في الحديقة المائية بشاطئ الجي بي آر بمنطقة المارينا في دبي، وبرعاية بوكاري سوت.

وتوج سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وأمل ماجد المهيري مؤسس الشركة المنظمة للحدث.

وفاز هالفارد بورشيم بالمركز الأول في فئة الرجال بعد إنهائه السباق الذي بلغت مسافته 400 متر في زمن قدره 5:48 دقيقة، تلاه خالد الكعبي في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 6:33 دقيقة، وحل أحمد السعدي في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 6:37 دقيقة، وعلي الموراوي الرابع بزمن قدره 7:41 دقيقة، وهوانا أجوا في المركز الخامس بزمن قدره 7:53 دقيقة.

وفي فئة السيدات فازت تيتيانا مالتسيفا بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 16:48 دقيقة، تلتها مريم العليلي في المركز الثاني بزمن قدره 18:02 دقيقة، ومروة الحسني الثالث بزمن قدره 32:26 دقيقة، وريم المقبالي في المركز الرابع، وهدى الخزامي في المركز الخامس.

وفي فئة الفرق فاز فريق جمارك دبي بالمركز الأول بعد إنهاء كافة أفراد الفريق للسباق في زمن قدره 31:36 دقيقة، تلاه فريق سيشليهام في المركز الثاني بزمن قدره 56:03 دقيقة، وحل فريق أكوا ترايفيكتا في المركز الثالث بزمن قدره 1:08:10 ساعة.

وواجه المشاركون خلال التحدي 35 حاجزاً امتدت في مياه البحر، استمتعوا خلالها بخوض تجربة فريدة من نوعها، من خلال تخطي تحديات مختلفة، عبر الجري على الشاطئ لمسافة 100 متر، ومن ثم السباحة للوصول إلى الحديقة المائية وبعد اجتياز جميع التحديات عاد المشاركين مرة أخرى للسباحة إلى الشاطئ للوصول إلى خط النهاية، وتم تطبيق كافة إجراءات السلامة الوقاية خلال الفعالية، مع التعقيم المستمر وتحقيق التباعد الاجتماعي.