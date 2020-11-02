60 مشاركاًً في دورة الأولمبياد الخاص للأنشطة الحركية

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت المنصة الافتراضية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي دورة إعداد مدربي برنامج التدريب على الأنشطة الحركية للأولمبياد الخاص MATP على مدار يومين، بواقع 8 ساعات تدريبية بمشاركة 60 مدرباً من أكثر من 10 برامج وطنية للأولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأتي تلك الدورة ضمن برنامج الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص لتطوير مستوى العاملين بقطاعات أصحاب الهمم بالمنطقة، من خلال تقديم سلسلة من ورش العمل والدورات التخصصية فى مجالات مختلفة.

أشرفت على الدورة الدكتورة إيليني روسيدس عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي، والمستشار الدولي لبرنامج التدريب على الأنشطة الحركية بالأولمبياد الخاص الدولي، حيث قدمت روسيدس برنامجاً متكاملاً حول التدريب على النشاط الحركي للأولمبياد الخاص، من حيث فلسفة البرنامج وتأهيل العاملين به من مدربين وإداريين ومساعدين ومتطوعين، كما تطرقت إلى الأدوات والمرافق اللازمة لإقامة البرنامج، وألقت الضوء على كيفية التقييم للمشاركين في البرنامج، وآلية الاختيار السليم لمن تنطبق عليهم شروط الانضمام في البرنامج، وكيفية متابعة أداء المشاركين على مدار الموسم التدريبي.