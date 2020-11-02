«أبوظبي للشطرنج» ينظم بطولة مفتوحة اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية اليوم بطولة مفتوحة في الشطرنج الخاطف، احتفالاً بيوم العلم، ويشارك نخبة من اللاعبين المواطنين والمقيمين، عن بُعد ويشرف عليها الحكم الدولي الإماراتي سعيد أحمد الخوري، ويبلغ زمن المباراة 3 دقائق لكل لاعب، مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة.

يذكر أن النادي ينظم احتفالية خاصة بيوم العلم صباحاً أمام مقره بمنطقة البطين بأبوظبي، بينما تقام البطولة مساءً، وتحمل البطولة المفتوحة الرقم 107 التي ينظمها النادي منذ مارس الماضي، وتعددت البطولات ما بين دولية ومحلية وداخلية، وشارك فيها 6881 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.