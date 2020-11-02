شينكوين يتقدم في سباق «الجولف إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

اشتدت المنافسة في الجولة الأوروبية للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع اقتراب بطولة جولة موانئ دبي العالمية البطولة الختامية، التي تقام من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل، بعدما حقق الإنجليزي كالوم شينكوين تقدماً ملحوظاً في ترتيب الموسم في الوقت المناسب بعد فوزه بأول لقب له بانتصار مثير في مباراة فاصلة على الفنلندي كالي ساموجا، في يوم نهائي ببطولة أفروديت هيلز قبرص المفتوحة.

وبهذا الفوز جمع شينكوين 335 نقطة، ليقفز من المركز 130 إلى المركز 51 في ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، وعزز حظوظه للحصول على واحدة من بطاقات التأهل للبطولة الختامية.

وكسب ساموجا، الذي كان يبحث أيضاً عن لقبه الأول في الجولة الأوروبية، على 222 نقطة بعد حصده على المركز الثاني في البطولة، ليقفز 30 مركزاً دفعة واحدة إلى المركز 36 في ترتيب «السباق إلى دبي»، ويحجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية.

في الوقت نفسه، جمع كل من جيمي دونالدسون وجاريك هيغو وروبرت ماكنتاير 103 نقاط بعد مشاركتهم المركز الثالث في البطولة، يقترب كل من هيغو وماكنتاير من حسم موقعهما في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، بعد صعودهما إلى المركزين 62 و57 في «السباق إلى دبي» على التوالي، بينما صعد دونالدسون إلى المركز 104 في الترتيب.