بني ياس والجزيرة «القمة الجديدة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يحل الجزيرة ضيفاً ثقيلاً على بني ياس في «القمة الجديدة» بالعاصمة أبوظبي، وتعد مواجهة اليوم مهمة للفريقين، نظراً لأهميتها القصوى، والمقدمات التي تسبقها، حيث يدخل «السماوي» صاحب الأرض المباراة، وهو يتربع على صدارة دوري الخليج العربي، برصيد 9 نقاط، بعد أن حصد «العلامة الكاملة» في ثلاث جولات، فيما يخوضها «فخر أبوظبي» وله 5 نقاط، محصلة التعادل مرتين، والفوز في لقاء، ويحتل المركز السادس.

ومواجهة اليوم من اللقاءات القليلة، وربما تكون الوحيدة التي يلعبها «السماوي»، وهو في مركز متقدم عن ضيفه، حيث إن الفارق بينهما 5 مراكز، وهو ما لم يحدث من قبل، في عصر الاحتراف، حتى في الموسم الذي حصل فيه بني ياس على المركز الثاني، كان الجزيرة هو البطل، بل وحصد «الثنائية» في ذلك الموسم.

ويشترك الفريقان في أنها لم يتعرضا للخسارة، فيما هناك اختلافات كثيرة، خاصة على المستوى التهديفي، حيث نجح «السماوي» في تسجيل 12 هدفاً، فيما أحرز «فخر أبوظبي» 4 أهداف فقط، أي أن قوة «أصحاب الأرض» الهجومية، تعادل ثلاثة أضعاف قوة «الضيوف»، رغم أن «فخر أبوظبي» يضم بين صفوفه علي مبخوت هداف المنتخب والهداف التاريخي للنادي، لكنه لا يزال في حالة صيام. على الطرف الآخر، يدخل جواو بيدرو مهاجم بني ياس المباراة، وهو على قمة ترتيب هدافي البطولة، برصيد 4 أهداف، مشاركة مع الأردني ياسين البخيت لاعب الظفرة.