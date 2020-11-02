الشارقة والظفرة.. «الظروف المتشابهة»

علي معالي (الشارقة)

للمرة الأولى، يلتقي الشارقة والظفرة في ظروف متشابهة، وبالتالي تستحق المباراة أن يطلق عليها «قمة المطاردة والأهداف المتساوية»، لوجود الفريقين في «قلب المنافسة»، حيث يملك «الملك» 9 نقاط، فيما حصد «الفارس» 7 نقاط من 3 جولات، وهي المرة الثالثة التي يصطدم فيها الفريقان، في الجولة الرابعة، منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008 - 2009، وشهدت الأولى تفوق الظفرة بثلاثية على الملعب نفسه الذي تقام عليه مباراة اليوم، وفي موسم 2016 - 2017 رد «الملك» اعتباره 2-1، وهنا يطرح السؤال نفسه: لمن تبتسم «الثالثة» في «الرابعة»؟

والملاحظ أنه في موسمي 2017 - 2018، و2018 - 2019، تقابل الفريقان في أول محطتين بالبطولة، في الأولى نجح الظفرة في الفوز بهدفين على ملعبه ضمن الجولة الثانية، وفي الموسم التالي تفوق الشارقة بـ «رباعية» في الجولة الأولى، والتي كانت بمثابة الانطلاقة إلى الفوز بلقب الدوري، وفي الموسم الماضي «الُملغى»، تقابل الفريقان في مباراة رجحت خلالها كفة «الفارس» 3 - 1 في «الجولة 11».

ويتساوى الشارقة والظفرة في عدد الأهداف بواقع 8 لكل منهما، في 3 مباريات، وهي نسبة جيدة، مما يؤكد أن كل فريق لديه قوة هجومية ضاربة، يتوقع أن تتواصل اليوم، في ظل رغبة كل طرف في الحفاظ على القمة، أو الاستمرار في الزحف إليها، كما أن الجانب الهجومي متوفر بقوة، حيث يتصدر ياسين البخيت مهاجم الظفرة القائمة «4 أهداف»، ويطارده ويلتون سواريز بـ 3 أهداف.