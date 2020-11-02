الفجيرة والعين.. «ذكرى السباعية»

فيصل النقبي (الفجيرة )

يخشى جماهير الفجيرة، في مباراة العين اليوم، تكرار «شبح» النتيجة «الكارثية»، عندما استقبلت شباك «الذئاب» سبعة أهداف من «الزعيم»، وهي ثاني أسوأ خسائر الفريق، في تاريخ مشاركاته بالدوري، بعد السقوط بـ «ثمانية» أمام شباب الأهلي، موسم 2015 - 2016!

ويعاني الفجيرة منذ بداية الموسم، سلسلة خسائر تعد الأعلى خلال المشاركة الخامسة في «الاحتراف»، ولم يسبق لـ «الذئاب» أن تجرع مرارة الخسارة في الجولات الثلاث الأولى.

وفي المقابل، فإن العين ليس أفضل حالاً، ورغم أنه جمع 4 نقاط، بالفوز على خورفكان في الجولة الافتتاحية، والتعادل مع شباب الأهلي، فإنه تعثر بملعبه أمام الشارقة، في الجولة الماضية، وبالتالي فإن «الزعيم» ليس مستعداً للخسارة مجدداً، بل يتطلع إلى استعادة نغمة الفوز، حتى يرسم جزءاً من «البسمة الغائبة» لدى عشاق «البنفسج»، وتكون المباراة بمثابة البداية الجديدة والتأكيد على قدرة الفريق للمنافسة على الدرع هذا الموسم.

ولابد أن الصربي جوران مدرب الفجيرة يعرف جيداً أن التوجولي لابا «قناص» العين أصبح «مرعب الذئاب»، بعدما أحرز 5 أهداف في شباك الفجيرة خلال مباراتي الموسم الماضي، منها رباعية في الدور الأول، قبل أن يكمل سلسلة أهدافه بـ «البصمة الخامسة» في «الإياب».

ويتفوق العين على الفجيرة في آخر 3 لقاءات بينهما، رغم أنه تفوق مرة واحدة فقط، على استاد الفجيرة، وهي «السباعية الشهيرة»، والتي يريد الجميع نسيانها في «الذئاب».