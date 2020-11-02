النصر وعجمان.. «شبح الأربعة»!

معتصم عبدالله (دبي)

يطارد شبح «النتائج السلبية»، في أربع مباريات على التوالي، فريق النصر في مباراته أمام مضيفه عجمان الليلة، ضمن الجولة الرابعة، بعدما فشل «العميد» في الفوز أمام «البرتقالي» في آخر أربع مباريات خلال موسمين على التوالي بالدوري، بالخسارة في ثلاث مباريات 0 - 1، 1 - 3، 0 - 1، والتعادل في واحدة 2-2 بالدور الثاني موسم 2018 - 2019.

ولا يلغي تراجع نتائج الموسم الحالي لـ «البرتقالي»، مقابل تطور أداء «العميد» في الجولات الثلاث الأولى، الأهمية القصوى لمباراة اليوم، والتي يتطلع من خلالها «الأزرق» إلى العزف على أنغام النتائج الإيجابية، متسلحاً بفوزه الأخير في «الديربي» على جاره الوصل 3 - صفر، فيما يرغب «البرتقالي» في حصد فوزه الأول، بعد التعثر في مباراتين، والتعادل في الجولة الماضية أمام حتا من دون أهداف. ويرغب الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر، والذي رفع شعار «الحذر» أمام عجمان، في تجنب سيناريو الموسم الماضي، وفي المقابل يعول عجمان على القراءة الفنية لمدربه المصري أيمن الرمادي، والذي نجح في التفوق التكتيكي، خلال المواجهات الأربع الأخيرة أمام «الأزرق»، باختلاف مدارسه التدريبية.

ونجح الرمادي أمام 4 من مدربي «العميد»، بالفوز 1 - 0 أمام الصربي يوفانوفيتش، والتعادل مع «الأزرق» 2-2 تحت قيادة الإسباني بينات سان خوسيه، والفوز 3-1 أمام ذات المنافس، تحت قيادة البرازيلي كايو زاناردي، وصولاً إلى المباراة الأخيرة في الموسم «الملغي» بالفوز 1- 0 تحت قيادة المدرب الحالي الكرواتي كرونسلاف.