11 ألف درهم فقط غرامات في الدوري.. البداية «منضبطة»!

معتصم عبدالله (دبي)

يشهد دوري الخليج العربي، في الموسم الحالي 2020 - 2021، والذي يستعد لانطلاقة الجولة الرابعة اليوم، بإقامة أربع مباريات، على أن تختتم غداً بـ 3 مباريات أخرى، التزاماً كبيراً على صعيد الأندية واللاعبين، فيما يتعلق بالعقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة، وهو ما برهنت عليه المخالفات الـ14 خلال الجولات الثلاث الماضية، والتي اقتصرت فيها العقوبات المالية على الغرامة 11 ألف درهم، لتكون البداية «مثالية»، وأكثر انضباطاً مقارنة بالمواسم الماضية، لغياب عقوبات الإيقاف تجاه اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية، وتوزعت الغرامة المالية بواقع 10 آلاف درهم على الوصل، وألف درهم على سواريز لاعب بني ياس. واقتصرت عقوبات لجنة الانضباط على أندية دوري الخليج العربي، في الموسم الحالي، على 14 عقوبة منها 12 لفت نظر، على أندية شباب الأهلي، وحتا، والجزيرة، والعين، والشارقة، والوصل، الظفرة، والوحدة وبني ياس، فيما حافظت 5 أندية على سجلها خالياً من العقوبات على الإطلاق وممثلة في النصر، والفجيرة، وخورفكان، واتحاد كلباء، وعجمان.

وتصدرت مخالفة «بروتوكول عمليات المباريات»، المشهد في العقوبات، بعدما فرضت الانضباط توجيه الإنذار لـ 6 أندية، من بينها مخالفتان على العين، الأولى بدخول إداري من غير المسجلين لغرفة الملابس، والثانية بداعي الدخول المتأخر، لفحوص أحد لاعبيه، بعد الوقت المحدد في يوم المباراة.

وفرضت اللجنة العقوبة ذاتها «لفت نظر» على شباب الأهلي، بسبب مخالفة «البروتوكول» بسبب حضور أحد لاعبيه لملعب المباراة بسيارته الخاصة، وتكررت مخالفة الدخول المتأخر لفحوص اللاعبين والإداريين في النظام الإلكتروني، في 5 مخالفات، على الأندية لتستحق عقوبة «لفت النظر».

وشهدت العقوبات على الأندية مخالفات «جديدة»، من بينها توجيه عقوبة لفت النظر لناديي العين والشارقة بسبب مخالفتهما قرار مجلس إدارة الاتحاد، بعدم إدخال إصابات اللاعبين حسب المتبع في النظام الإلكتروني الخاص بالاتحاد «FA-Net».

وعادة ما تتصدر عقوبة الغرامات المالية والإيقاف مشهد مباريات دوري الخليج العربي في المواسم الماضية، ووصل إجمالي الغرامات على الأندية في موسم 2019 - 2020 «الُملغى» إلى نحو 1.201.000 درهم على 13 نادياً، باستثناء عجمان الذي خلال سجله من العقوبات المالية.

وكانت غرامات الانضباط حققت في موسم 2016 - 2017 رقماً قياسياً، وصل إلى نحو 2.074.000 درهم حصيلة 77 حالة انضباطية في دوري الخليج العربي، مقابل 1.229.000 درهم لموسم 2014 - 2015، و1.386.500 درهم لموسم 2015 - 2016.

وأقر اتحاد الكرة بداية من موسم 2014 - 2015 زيادة الغرامات المالية في لائحة الانضباط، مقابل تقليل العقوبات الإدارية التي تفرض على اللاعبين، وتدرجت قيمة الغرامات المالية حسب التعديلات الجديدة من ألف درهم، وحتى 300 ألف درهم حسب حجم المخالفة.

وامتد التأثير الإيجابي في دوري الخليج العربي، خلال الموسم الحالي إلى بقية المسابقات، بعدما اقتصرت العقوبات في دوري تحت 21 عاماً على 10 فقط، اكتفت فيها اللجنة بلفت النظر، فيما جاءت الغرامة المالية الوحيدة في المسابقة على خورفكان بمبلغ 10 آلاف درهم، لإدخال بيانات خاطئة بفحص كورونا الخاص بالطبيب العام، ونال محسن عبدالله لاعب العين الغرامة الأكبر في الموسم حتى الآن، بعد معاقبته بالإيقاف مباراتين والغرامة 30 ألف درهم، بعد طرده في مباراة فريقه أمام خورفكان في ذهاب الدور الأول.

في المقابل، فرضت الانضباط 41 ألف درهم غرامات على أندية دوري الدرجة الأولى، خلال مشوار مشاركتها في التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، وشملت مبلغ 9 آلاف درهم على دبا الحصن، لحصول لاعبيه على 6 إنذارات في المباراة أمام العربي، ضمن الجولة الثالثة في المجموعة الأولى.

وفرضت اللجنة غرامة 10 آلاف درهم على الحمرية، مع عقوبة الإنذار، بسبب مخالفة بروتوكول المباريات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم على مسافي، لعدم تأمين الحد الأدنى من رجال الأمن في مباراته أمام العروبة، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثانية، و10 آلاف درهم على الحمرية لعدم التقيد بوضع الكمامات ومراعاة التباعد، وألف درهم لعدم توفير الحد الأدنى من رجال الأمن، وغرامة مماثلة على البطائح قدرها 10 آلاف درهم.