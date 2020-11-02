الريال.. «تقرير المصير»!

مدريد (أ ف ب)

يبحث كل من ريال مدريد الإسباني، وضيفه الإنتر الإيطالي، عن فوزه الأول، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يلتقيان اليوم، في قمة الجولة الثالثة، ويبدو بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب مرشحاً فوق العادة لفوز ثالث على التوالي، على غرار مانشستر سيتي الإنجليزي.

تتجه الأنظار إلى ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» في العاصمة الإسبانية، الذي يحتضن «قمة نارية» بين ريال مدريد، وضيفه الإنتر ستكون ومواجهتهما في الجولة الرابعة في ميلانو في 25 نوفمبر الحالي، حاسمتين في مشوارهما في المسابقة القارية العريقة، التي يحمل الأول الرقم القياسي في عدد ألقابها «13»، وظفر بها الثاني ثلاث مرات.

ويدرك كلا الفريقين أهمية النقاط الثلاث في مباراة اليوم، خصوصاً ريال مدريد، كونه يلعب على أرضه، ويحتل المركز الأخير في المجموعة الثانية، بالتالي فهو مطالب بتدارك الموقف قبل فوات الأوان.

وخلافاً لتألقه في الدوري المحلي، حيث يحتل الوصافة بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد مع مباراة مؤجلة، يعاني النادي الملكي الأمرين قارياً، بخسارة مفاجئة وتاريخية على أرضه في الجولة الأولى أمام شاختار الأوكراني 2-3، وتعادل مثير انتزعه في الوقت القاتل من مضيفه موشنجلادباخ الألماني 2-2 في الثانية.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعد فوزه الكبير على ضيفه هويسكا 4-1، والعودة الناجحة لنجمه الدولي البلجيكي إدين هازارد بعد تعافيه من الإصابة، والتي توجها بافتتاحه التسجيل.

ويشكل تألق هازارد الذي لعب 20 دقيقة في المباراة ضد مونشنجلادباخ، دفعة معنوية هائلة لمدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أشاد بنجمه «نحن سعداء بالمباراة التي قدمها ضد مونشنجلادباخ، لعب 20 دقيقة، والآن أكثر من ذلك بقليل، ومن بداية المباراة. شيئاً فشيئاً، نحن نعرف المؤهلات التي يملكها هازارد، فقد سجل هدفاً رائعاً، كنا بحاجة إليه منذ البداية، منذ الشوط الأول، لأنه بعد هدفه الأول كانت المباراة مختلفة، لم يشعر بأي إزعاج في كاحله.

لكن مشكلة زيدان التي ظهرت بشكل جلي في الآونة الأخيرة هي الظهير الأيمن بسبب إصابة داني كارفاخال وألفارو أودريوسولا وناتشو، وزادت في المباراة الأخيرة ضد هويسكا بإصابة لوكاس فاسكيز الجناح الأيمن، الذي يستعين به المدرب الفرنسي لشغل مركز المدافع.

وفرط زيدان في بداية الموسم في أحد أفضل اللاعبين في هذا المركز، ويتعلق الأمر بالدولي المغربي أشرف حكيمي والإنتر بالتحديد، لكن برغبة من الأخير الذي رفض الجلوس على دكة البدلاء، بعد موسمين رائعين على سبيل الإعارة مع دورتموند الألماني.

وعلق وكيل أعماله أليخاندرو كامانو على ذلك قائلاً: اختار حكيمي شخصياً اللعب مع الإنتر، لقد كان قراره، فقد تحدث معي المدير الرياضي للإنتر لبعض الوقت حول إمكانية ضمه، إنه سعيد، ويريد الفوز بكل شيء مع فريقه الجديد الإنتر.

وبخصوص مواجهة ريال مدريد، قال: نشأ حكيمي وتدرب مع ريال مدريد، وهو فخور بذلك، إنه الآن واثق جداً من قدرته على المساهمة في فوز الإنتر، لقد أقنعه «النيراتسوري» بأن مشروع الإنتر مثير للغاية.

لم تكن حال الإنتر أفضل من ريال مدريد، حيث أفلت من الخسارة على أرضه أمام مونشنجلادباخ، بانتزاعه التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه شاختار، وبالتالي وعلى غرار النادي الملكي ستكون مباراة اليوم مصيرية بالنسبة له، لإنعاش حظوظه في المنافسة على بطاقتي المجموعة.

وتراجعت نتائج الإنتر في الآونة الأخيرة، وهو حقق فوزاً واحداً في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات، ويحوم الشك حول مشاركة نجمه لوكاكو اليوم بسبب الإصابة، لكن المدرب أنتونيو كونتي يملك أسلحة فتاكة في الهجوم، هي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والتشيليان أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال.

وقال كونتي: «نقوم حالياً بتقييم الموقف، ونتخذ القرار الأفضل للإنتر وروميلو، يجب أن نتجنب التعافي السريع، المسؤولية تقع على عاتق اللاعب، وإجباره على اللعب قد يؤدي إلى تفاقم الوضع».

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي شاختار مع مونشنجلادباخ، في قمة متكافئة، يطمح خلالها الفريق الأوكراني إلى الفوز لتعزيز حظوظه في بلوغ الدور الثاني، خصوصاً أنها الثانية قبل الأخيرة على أرضه.