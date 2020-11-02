البايرن «مرشح العادة» للفوز الثالث

سالزبورج (أ ف ب)

في المجموعة الأولى، يرصد بايرن ميونيخ «حامل اللقب»، مواصلة حملة الدفاع الرائعة عن لقبه، بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، عندما يحل ضيفاً على ريد بول سالزبورج النمساوي.

وحقق «البافاري» فوزه الثالث عشر على التوالي في المسابقة، عندما تغلب على مضيفه لوكوموتيف الروسي 2-1 في الجولة الثانية، وتعود آخر خسارة له إلى 13 مارس 2019، عندما سقط على أرضه أمام ليفربول الإنجليزي 1-3 في الدور ثمن النهائي.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لبايرن، كونها تسبق قمته النارية في «البوندسليجا»، أمام غريمه التقليدي وشريكه في الصدارة بوروسيا دورتموند السبت المقبل.

وأراح مدرب هانزي فليك هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المباراة الأخيرة في الدوري أمام كولن.

وعلل فليك قراره قائلاً: «قدَّر ليفاندوفسكي حقاً إراحته، إنه يعرف أن موسماً طويلاً جداً ينتظره، نتوقع دائماً منه أن يعطي 100%، وهذا أمر صعب ذهنياً، لقد لعب أيضاً كثيراً مع بولندا، ولدينا مباراة صعبة قادمة ضد سالزبورج، ثم ضد دورتموند، لذلك أعتقد أنه كان من الجيد أن يأخذ قسطاً من الراحة».

وفي المجموعة ذاتها، يأمل أتلتيكو مدريد الإسباني في مواصلة صحوته، عقب خسارته المذلة أمام بايرن صفر-4 في الجولة الأولى، وذلك عندما يحل ضيفاً على لوكوموتيف موسكو الروسي.