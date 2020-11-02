2729 يوماً !

عمرو عبيد (القاهرة)

شارك الويلزي، جاريث بيل، بديلاً خلال ثاني مبارياته مع توتنهام، في الدوري الإنجليزي، لكنه احتاج إلى 3 دقائق فقط، ليسجل هدفه الأول بقميص «السبيرز»، في فترته الثانية مع الفريق، ولم تقتصر سعادة بيل على المستوى الشخصي، بل امتدت لتشمل الفريق بأكمله، لأن الهدف منح «الديوك» انتصاراً صعباً على حساب برايتون، في الجولة السابعة من «البريميرليج»، وزاد على ذلك كونه سمح للفريق بالقفز 3 مراكز، ليصل إلى مرتبة «الوصيف»، لأول مرة هذا الموسم، بفارق نقطتين عن «المتصدر» ليفربول.

الغريب أن بيل سجل هدفه الأول مع توتنهام، خلال فترته الأولى في موسم 2007/‏‏‏2008، بعد مباراتين في الدوري الإنجليزي أيضاً، لكنه شارك آنذاك في 180 دقيقة كاملة، بينما لعب حتى الآن 38 دقيقة فقط في «البريميرليج»، وجاء هدف النجم الويلزي وقتها في مرمى فولهام، خلال الأسبوع الخامس من البطولة، ليمنح «الديوك» التقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يدرك المنافس التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وكان آخر أهداف بيل مع توتنهام، في الفترة الأولى التي امتدت بين عامي 2007 و2013، يحمل 3 نقاط أيضاً لمصلحة «السبيرز»، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في شباك سندرلاند، قبل 2729 يوماً، في الجولة الختامية من موسم 2012/‏‏‏2013، وهو الموسم الذي شهد تسجيل النجم الويلزي 21 هدفاً في الدوري، ليحتل المرتبة الثالثة في قائمة كبار هدافيه، وهو ما منحه 26 هدفاً في جميع البطولات وقتها، ليحقق أفضل معدلاته التهديفية على الإطلاق حتى الآن!

وأمام سندرلاند، في الدقيقة الأخيرة، وصلت الكرة بيل على بعد 25 ياردة من المرمى، ليقوم بمراوغة رائعة، أهدته مساحة مقبولة وفتحت له زاوية التسديد، ليطلق قذيفة هائلة بقدمه اليسرى، انطلقت مقوسة كالسهم، لتسكن الزاوية اليمنى العليا لشباك «القطط السوداء».