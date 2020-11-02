برشلونة ينعى برونيس

برشلونة (د ب أ)

نعى برشلونة الإسباني، توني برونيس سلوت المساعد السابق بالجهاز الفني للفريق، والذي توفي عن عمر يناهز 73 عاماً.

وذكر برشلونة عبر حسابه الرسمي: يؤسفنا إعلان الخسارة الكبيرة التي حلت بنا بوفاة توني برونيس سلوت، وهو المدرب المساعد سابقاً في الجهاز الفني، خلال فترة تولي يوهان كرويف مهمة تدريب الفريق.

وكان برونيس انضم إلى الجهاز الفني المساعد لكرويف عام 1988، حيث شارك في العديد من الإنجازات مع «الكتالوني»، مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 1992 وكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس عام 1989 وكأس السوبر الأوروبي 1992، كما وُجد في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني أربع مرات والكأس مرة وكأس السوبر الإسباني مرتين.

وسبق لبرونيس أن عمل مساعداً مع المدرب الحالي رونالد كومان، في أياكس وأيندهوفن الهولنديين وبنفيكا البرتغالي وفالنسيا الإسباني.

وكان آخر منصب تولاه برونيس في مسيرته، هو منصب رئيس قسم الكشافين بنادي أياكس، حيث عمل منذ عام 2010.