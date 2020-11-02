إصابة مدافع بايرن ميونيخ زوله بـ«كورونا»

أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إصابة مدافعه الدولي نيكلاس زوله بفيروس كورونا المستجد وعدم مشاركته في المباراة ضد سالزبورغ النمسوي الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال بايرن ميونيخ في بيان «نيكلاس زوله، 25 عاماً، (...) في الحجر الصحي بمنزله، إنه في حالة جيدة».

وأوضح مدربه هانزي فليك في مؤتمر صحفي نقله النادي البافاري مباشرة على موقعه الرسمي «إنه خيار أقل، ولكن سنتعامل مع غيابه، وأتمنى أن نبقى هنا، في حالة واحدة».

وأضاف أن اللاعبين والجهاز الفني لبطل أوروبا يخضعون لاختبارات يومية.

وكان المهاجم سيرج غنابري غاب قبل أسبوعين عن المباراة الأولى في دور المجموعات ضد أتلتيكو مدريد الإسباني (4 - صفر) للسبب ذاته.