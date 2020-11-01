نجاح باهر لسباق «العالية» للبوانيش الشراعية

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بطلاً لسباق العالية للبوانيش الشراعية الذي أقيم على كورنيش أبوظبي أمس الأول، بمشاركة 400 بحار من مختلف أنحاء الدولة، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية.

ويعد السباق الأول للمحامل الشراعية التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بعد توقف استمر 8 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحل «مهاجر» لماجد أحمد خادم المهيري وصيفاً، أما المركز الثالث فكان من نصيب «الطيار» لعمر عبدالله المرزوقي، فيما كان «خزام» لأحمد سعيد سالم الرميثي رابعاً، أما «اللؤلؤ» لراشد سعيد صباح الرميثي فقد جاء خامساً.

وفي المركز السادس جاء «شمردل» لسلطان سعيد محمد حارب، وسابعاً جاء «الرائد» لمكتوم عتيق ماجد المهيري، وثامناً حل «نشايب» لأحمد سعيد سالم الرميثي، فيما جاء في المركز التاسع «التبر 1» لمحمد سهيل خلفان المهيري، وحل «الميسم» لثاني محمد ثاني الرميثي عاشراً.

وبلغ مجموع جوائز السباق الذي يعد مخصصاً لفئة الشباب 450 ألف درهم، تم توزيعها بالتدريج حسب المراكز على المشاركين، وتوج الفائزين سعيد حميد المهيري من مجلس أبوظبي الرياضي وخليفة راشد الرميثي.

من جهته، وجه ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى جميع المشاركين على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، التي جاءت ضمن بروتوكول عودة النشاط الرياضي.

ووجه التهنئة للفائزين وكذلك للمشاركين، مؤكداً أن السباق يعد انطلاقة مميزة وتجربة قوية قبل خوض سباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً بعد أيام، والذي من المتوقع أن يتجاوز عدد البحارة المشاركين فيه 1500 بحار.