شبح الإفلاس يطارد «البارسا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف راديو كتالونيا أن برشلونة أمامه مهلة حتى 5 نوفمبر الجاري، لتخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 30%، وإلا يضطر إلى إعلان إفلاسه في يناير المقبل.

وأشار الراديو إلى أن برشلونة، دعا لاعبي الفريق إلى اجتماع جديد، للتفاوض على تخفيض رواتبهم بالنسبة المذكورة، لأنه إذا لم يتم توفيق أوضاع النادي في هذا التاريخ، فإن احتمالات إعلان إفلاسه في بداية العام الجديد كبيرة.

وأوضح أن «جائحة كورونا»، التي عانت منها إسبانيا كلها، أثرت بوجه خاص على النادي «الكتالوني»، وضربت ميزانيته في مقتل.

وكان مجلس الإدارة المؤقت، الذي حل بدلاً من مجلس جوزيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لـ «البارسا»، وافق على تخفيض ميزانية العام المالي الجديد 2020 - 2021، بنسبة كبيرة، في محاولة لتقليل الخسائر والديون المتراكمة على النادي منذ عام 2019، والبالغ حجمها 200 مليون يورو.

وقال كارلس توسكيتس رئيس النادي بالإنابة، إن «كورونا» أثرت بصورة كبيرة على مدينة برشلونة التي تعتمد بدرجة كبيرة على الدخل الوارد من الأفواج السياحية، والتي كانت تحرص على زيارة النادي، وشراء المبيعات المختلفة لمنتجاته الرياضية، ولم يعد هذا متاحاً بالصورة المطلوبة.