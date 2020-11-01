«الزعيم» يلاحق «النمور» في صدارة «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

عاد العين بفوز مهم خارج ملعبه، عندما تفوق على الشارقة 2- صفر، مساء أمس، ضمن ختام الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والتي شهدت فوز شباب الأهلي على الوحدة 4-1، وتحويل حتا تأخره أمام عجمان بهدف إلى انتصار 4-3، وتغلب خورفكان على بني ياس 2-1.

وحصد «الزعيم» بفضل «ثنائية» الصربي أندريا رادوفانوفيك، في الدقيقة 24، وسيف غازي من تسديدة يسارية قوية، في الدقيقة 87، «العلامة الكاملة»، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، خلف اتحاد كلباء المتصدر بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد «الملك» الذي تكبد الخسارة الأولى في 4 نقاط.