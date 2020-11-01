أبوظبي.. موطن «يو اف سي» الجديد بـ 22 ألف فحص سلبي

أبوظبي (الاتحاد)

سجّلت أبوظبي على مدى الأسابيع الماضية إنجازاتٍ متتالية، أكّدت قدرة الإمارة على استضافة أضخم الفعاليات الرياضية العالمية، وجاهزيتها الكاملة لاستقبال الزوار، ومع ختام الفعالية التي ضمت خمس بطولات «يو إف سي»، أكّدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الخطط لعودة «يو إف سي» العام المقبل، واستضافة فعالياتٍ جديدة في موطن «يو إف سي» الجديد في الاتحاد أرينا، الصالة متعددة الاستخدامات في جزيرة ياس، والتي تصل سعتها إلى 18000 شخص.

وشهدت المنطقة الآمنة في جزيرة ياس 58 نزالاً بين الرياضيين المشاركين من 32 دولة، حيث اختتمت بطولة «يو إف سي 254: نورمحمدوف ضد جايتجي» بتمكّن نور من إخضاع خصمه الأميركي جايتجي، ليحافظ البطل الروسي على لقبه الذي لم يخسره على مدى 28 نزالاً، ليضيف إليه نصراً جديداً برصيد 29 فوزاً، ويعلن معه اعتزاله حلبة «يو إف سي».

ومع فوز نورمحمدوف في بطولة «يو إف سي 254»، أضافت أبوظبي فصلاً جديداً إلى سجلها الحافل بالإنجازات العالمية، خاصةً من حيث الحفاظ على صحة وسلامة المشاركين والمنظمين والرياضيين، إذ استقبلت المنطقة الآمنة لجزيرة النزال 116 مقاتلاً من 32 دولة للمشاركة في 58 نزالاً على مدى خمسة أسابيع.

واختتمت الفعاليات دون تسجيل أي إصابةٍ بفيروس كوفيد - 19، ما يؤكد نجاح الخطط والإجراءات المعتمدة في المنطقة الآمنة طوال فترة الفعاليات، وإلى جانب تطبيق قواعد التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، تم إجراء أكثر من 22000 فحص للكشف عن فيروس كوفيد - 19 لجميع المشاركين والمنظمين في المنطقة الآمنة، البالغ عددهم 2500 شخص.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تجاوز نجاح فعاليات جميع التوقعات، مع تمكننا من الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين والرياضيين والمنظمين، وتواصل شراكتنا الاستراتيجية مع (يو إف سي) تسجيل الإنجازات المتعاقبة، وتقديم فعالياتٍ أضخم وأفضل في بيئةٍ آمنة، ما يسلط الضوء على مستويات الثقة العالية بالإجراءات الصحية التي اتخذتها إمارة أبوظبي وجاهزيتها لاستضافة الفعاليات العالمية، وللبناء على مسيرة النجاح هذه، نتطلع لعودة (يو إف سي) مطلع العام المقبل إلى موطنهم الجديد في الاتحاد أرينا، حيث سيجدون كما في كل مرة المزيد من الدعم والترحيب الذي لطالما اشتهرت به أبوظبي، أشكر المشاركين في تنظيم هذه الفعالية الناجحة، إذ أسهموا في ترسيخ مكانة أبوظبي في صدارة الوجهات العالمية».

وأكّدت إمارة أبوظبي، على مدى فترة المنافسات، المكانة الرائدة التي تتمتع بها الإمارة في صدارة جهود استئناف الأنشطة الرياضية العالمية وسط الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، وفيما كان العالم يحاول التأقلم مع التغيّرات المتسارعة التي فرضها تفشي فيروس كوفيد - 19، تمكّنت أبوظبي من تحويل التحديات إلى فرصٍ للنجاح، مع ابتكار مفهوم المنطقة الآمنة لاستضافة فعاليات العودة إلى جزيرة النزال وسط بيئةٍ صحية تضمن سلامة جميع المشاركين.

وقال دانا وايت، رئيس مؤسسة «يو إف سي»: «كانت تجربة مذهلة بجميع المقاييس، سواءً للمقاتلين أو لفريق (يو إف سي)، ما شهدناه من خدمات مميزة والحرص على أدق التفاصيل والبنية التحتية والمرافق من الفنادق والمطاعم والشاطئ، يؤكد قناعتنا بأننا في أفضل منطقةٍ آمنة في العالم، ولا يوجد أي مكانٍ مثل أبوظبي لاستضافة فعالية بهذا الحجم في مثل هذه الظروف الاستثنائية».

وأضاف وايت: «لقد بذل الجميع جهوداً هائلة، وتضحياتٍ كبيرة لتنفيذ هذا المشروع، إذ ابتعدوا عن أسرهم لفترة طويلة وكرسوا كامل طاقتهم لهذا المشروع الناجح، ولهذا أود أن أشكرهم فرداً فرداً وأن أعبر عن عميق امتناننا لما قدموه لنا، ومع بداية تفشي الجائحة في الولايات المتحدة، كنا نبحث عن مكانٍ يتيح لنا جمع المقاتلين من مختلف أنحاء العالم، وكانت أبوظبي الخيار المثالي، إذ شارك في فعاليات جزيرة النزال والعودة إلى جزيرة النزال مقاتلون من جميع بقاع العالم».

واختتم وايت بالقول: «في المرة القادمة التي سنعود فيها إلى أبوظبي نود أن نحقق إنجازاً أضخم، ولهذا ستكون صالة الاتحاد أرينا وجهتنا التالية، ما شهدته في الاتحاد أرينا يؤكد أنها ستكون بعد خمسة أو عشرة أعوام منافساً قوياً لصالات أو2 وماديسون سكوير في الولايات المتحدة، إذ وجدت فيها تجهيزاتٍ مذهلة بحق، وأشعر بالحزن لمغادرة أبوظبي الآن، وأتطلع لعودة (يو إف سي) في أقرب وقتٍ ممكن».

نور: لن أدخل الحلبة في غياب والدي

بعد فوزه في النزال الختامي لبطولة «يو إف سي 254»، قال بطل العالم في «يو إف سي» لفئة الوزن الخفيف حبيب نورمحمدوف: «النزال هو الأخير لي، لن أدخل حلبة النزال مجدداً من دون وجود أبي إلى جانبي. وعندما تواصل معي فريق (يو إف سي) حول نزال جستن، تناقشت مع أمي على مدار ثلاثة أيام، وقالت لي إنه من غير المعقول أن أدخل أي نزال من دون وجود والدي إلى جانبي، ووعدتها بأن النزال سيكون الأخير، وأنا رجل يفي بوعده ولا يتراجع عن قراراته».

7.6 مليون مشاهدة

كسر فيديو مواجهة أديسانيا وكوستا، قبل بطولة «يو إف سي 253»، الأرقام القياسية لأعداد المشاهدات عبر قنوات التواصل في تاريخ «يو إف سي»، مع تسجيله 7.6 مليون مشاهدة، لتبرهن أبوظبي للعالم أجمع أنها منصة عالمية لصعود الأبطال، وداعمٌ قوي لتطوير الرياضات القتالية على مستوى المنطقة والعالم.