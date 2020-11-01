«خورفكان للمعاقين» يناقش آليات التحول الرقمي

خورفكان (الاتحاد)

ترأس الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس مجلس إدارة خورفكان للمعاقين، الاجتماع الدوري الثامن لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، أبرزها خطط وآليات التحول الرقمي في النادي وتوفير أفضل الخدمات لكافة المنتسبين للنادي. وناقش المجلس باقة من التطبيقات والخدمات الإلكترونية والرقمية المبتكرة والمطورة، واطلع على أنجح التجارب الحكومية المختلفة في تطبيق آلية التحول الرقمي، ما يؤكد مساعي الإدارة الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دمج التقنية الحديثة في مختلف الرياضات والعمل الإداري بالنادي.

واستطاعت إدارة النادي توفير أحدث الأجهزة الرياضية الذكية، وتدريب المدربين عليها لمتابعة اللياقة البدنية للاعبين، مع توفير الأجهزة الذكية واللوحية للمدربين واللاعبين لأخذ القياسات الدقيقة والصحيحة لحالة اللاعبين البدنية، كما تم تزويد قاعة اجتماعات النادي بـ 12 جهازاً لوحياً للتحول الرقمي، والقضاء على النظام الورقي في الاجتماعات.

وأشاد الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد بالدور الذي يقوم به النادي من جهود جبارة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وبدء بعض الأنشطة الرياضية بحسب الاشتراطات والضوابط الموضوعة بهذا الشأن، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم غير المحدود من قبل مجلس الشارقة الرياضي.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة أجندة الفترة المقبلة، والتي تضمنت الفعاليات والمشاركات للعام الحالي 2020، وأبرزها استعراض الخطة الاستراتيجية للجنة للفترة 2017 - 2020، وعرض التقارير المستحدثة والخاصة لأهم الأنشطة والبرامج القادمة.